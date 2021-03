Controverse rond loon Britse verplegers

Binnenland

Viroloog OMT: ’Terrassen open zou goed effect kunnen geven’

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, ziet wel wat in het openen van de terrassen als dit leidt tot minder samenscholen in bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5. De afgelopen periode was het in het Vond...