D66-leden kritisch over ’nieuw leiderschap’ van Kaag

’Nieuw Leiderschap’ was de leus waarmee D66 campagne voerde in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De leden zijn ontevreden over Kaag dat leiderschap tot dusver invult.

De leden zien in VVD-leider Mark Rutte ’het boegbeeld van de oude bestuurscultuur’. Dat hun partij met hem in zee wil, vormt dan ook het grootste pijnpunt. „De menselijke maat moet terug en we zetten grote vraagtekens of het boegbeeld van de oude bestuursstijl, Mark Rutte, de aangewezen persoon is om leiding te geven aan deze verandering”, laat Venita Dada-Anthonij, initiatiefnemer van het manifest, weten in een verklaring. „Het lijdt geen twijfel dat Rutte als leider van de kabinetten van de afgelopen 10 jaar de meeste blaam treft, ook al deden bewindspersonen van verschillende partijen, waaronder D66 hier ook aan mee.”

Het manifest vloeit voort uit een motie die is aangenomen tijdens een ledenvergadering van D66 Midden-Nederland, en roept onder meer op tot een evaluatiespeech van D66-leider Kaag als het nieuwe kabinet 100 dagen in functie is geweest. Ook willen de leden dat het regeerakkoord gepaard gaat met een ’preambule (inleiding) met bindende afspraken’ over hoe de regering dient te functioneren. Zo moeten niet alleen notulen van de ministerraad worden bijgehouden en openbaar worden gemaakt, maar ook van de coalitieoverleggen en vergaderingen in het Catshuis.

Als bewindspersonen de regels uit de preambule overtreden moeten ze vertrekken, is het idee. Het Manifest Nieuw Leiderschap wordt momenteel ook aan andere afdelingen van D66 voorgelegd.

De oproep van D66-leden komt daags nadat bleek dat Kaag niet de waarheid sprak over het contact tussen de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv met de nabestaanden van het Israëlische terreurslachtoffer Rina Shnerb. Kaag zei dat de ambassadeur een bezoek had gebracht aan de familie. Dit bleek bij navraag niet het geval te zijn.