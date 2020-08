Roma en Sinti memoreren massamoord 1944

Zanna Brassem-Weiss (89) met zoon Galit en Sabina Achterbergh, Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Wereldwijd stonden Roma en Sinti zondagavond tijdens de Roma Holocaust Memorial Day stil bij een inktzwarte bladzijde in hun geschiedenis. In de nacht van 2 op 3 augustus 1944 werden in Auschwitz 2897 weerloze vrouwen, mannen en kinderen vermoord in de gaskamers. Galit Brassem: „Het verdriet om al die mensen die nooit meer terugkwamen, gaat nooit over.”