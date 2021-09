Haagse politie grijpt in bij Greenpeace-demonstratie dak Tweede Kamer

,,De demonstranten zijn meermaals gevorderd het dak te verlaten. Er worden voorbereidingen getroffen om hen te verwijderen”, zegt een gemeentewoordvoerder. In de vroege ochtend klommen de demonstranten het dak van het regeringsgebouw met touwen en ladders om aandacht te vragen voor de natuurschade door stikstof. Op het dak staan enkele tenten en spandoeken. Enkele demonstranten konden door de politie die de hoofdingang bewaakt worden tegengehouden, een ander deel niet.

Hoe dit kon gebeuren, is onduidelijk. ,,We gaan hierover in gesprek met de Tweede Kamer”, aldus de burgemeesterswoordvoerder. De demonstratie was niet gemeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte rondom het gebouw, de beveiliging van het gebouw zelf is in handen van de Tweede Kamer zelf.