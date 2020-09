Amsterdam sluit parken ’s nachts af tegen illegale feesten

De stadsparken gaan ’s nachts preventief dicht om te voorkomen dat mensen illegale feesten daar naartoe verplaatsen. Handhaving en politie blijven gerichte controles uitvoeren op plekken waar mensen samenkomen, zoals feest- en zaallocaties, cafés, restaurants en sportkantines.

Winkelmandjes weer geteld

In de supermarkten moeten de winkelmandjes net als in het begin van de coronacrisis weer geteld en gedesinfecteerd worden. En een bezoek aan de horeca gaat voortaan gepaard met een gezondheidscheck. Bezoekers moeten blijvend hun contactgegevens achterlaten.

De veiligheidsregio gaat verder publieke gebouwen zoals bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden op bepaalde tijdstippen op de dag alleen openstellen voor ouderen en mensen met een minder goede gezondheid. Als het aan de Veiligheidsregio ligt doen winkels en musea hieraan mee.

Er komen extra communicatiecampagnes en -materialen om jongeren, studenten en minder taalvaardigen nog beter te bereiken.

Studentenverenigingen

Vanuit de GGD worden er preventiepakketten op maat verzorgd voor plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals scholen, horeca en studentenverenigingen. Ook gaan zij in gesprek met deze doelgroepen.

,,We blijven maatregelen inzetten om te grote drukte in de openbare ruimte te voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld door het instellen van eenrichtingsverkeer, het (tijdelijk) afsluiten van straten voor autoverkeer of het doseren bij de toegang als het echt te druk wordt”, stelt de Veiligheidsregio ten slotte in een persbericht.