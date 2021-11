Binnenland

Rotterdam stelt ’zelfwoonplicht’ in voor zestien wijken

Rotterdam stelt vanaf 1 januari in zestien wijken een zogeheten ’opkoopbescherming’ in voor huizen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Dat houdt in dat wie in deze buurten een dergelijk huis koopt, daar zelf in moet gaan wonen of het huis alleen onder strikte voorwaarden mag verhuren.