Premium Het beste van De Telegraaf

Arrestatie Isaac B. is groot succes in strijd tegen cokemaffia: wie is de stille ’Bom’ naast Bolle Jos?

Door een onzer verslaggevers Kopieer naar clipboard

Isaac B. (r) oftewel Bom. Ⓒ Eigen foto

De aanhouding van de 29-jarige Rotterdammer Isaac B., alias ’Bom’ is een flinke opsteker voor justitie. De vermeende cokebaron kwam in beeld tijdens de jacht op ’Bolle Jos’, Nederlands ’most wanted’ crimineel. Isaac B. zou zondag zijn gearresteerd in Turkije, bevestigen bronnen aan De Telegraaf. Wie is de man die door justitie wordt gezien als een spil in de cocaïnehandel?