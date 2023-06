Premium Het beste van De Telegraaf

’Most wanted’ crimineel brengt tweede cokebaron in beeld: wie is de stille ’Bom’ naast Bolle Jos?

Isaac B. (r) oftewel Bom. Ⓒ Eigen foto

In de jacht op Nederlands ’most wanted’ crimineel Bolle Jos is een andere cokebaron nadrukkelijk in beeld gekomen. In Turkije wordt nu gezocht naar de 29-jarige Rotterdammer Isaac B., alias ’Bom’, die bekendstaat als zeer gewelddadig.