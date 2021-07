Binnenland

Aanhouding na bijna-aanvaring met waterscooter politie Rotterdam

Een 52-jarige man uit Zuid-Beijerland is dit weekeinde aangehouden nadat hij op de Nieuwe Maas in Rotterdam bijna in aanvaring kwam met een waterscooter van de politie. De bestuurder van een zogeheten ’powerboat’ had kort daarvoor een stopteken gekregen, maar dat had hij genegeerd, meldt de politie....