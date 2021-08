17-jarige Haagse jongen mogelijk doodgestoken als vergelding

Kopieer naar clipboard

Ⓒ district8

DEN HAAG - De 17-jarige jongen die afgelopen mei in Den Haag is overleden, is mogelijk doodgestoken als vergelding voor een ruzie eerder die dag. Daarbij raakte een 14-jarige jongen zwaargewond.