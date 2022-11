Mensen straat op tegen coronaregels in Guangzhou

Tijdens de protsten werden ook dranghekken omver geduwd. De oproerpolitie werd vervolgens ingezet. De stad zit momenteel in de ergste corona-uitbraak sinds de crisis begon, schrijft de BBC.

Onder de bevolking ontstaat steeds meer onrust, nu de coronarestricties voor langere tijd van kracht blijven. De inwoners voelen zich machteloos nu zij nog langer thuis moeten blijven. Er zouden tekorten zijn aan voedsel en werknemers zijn bang dat zij niet betaald krijgen als ze niet naar hun werk gaan.

In China doen verschillende geruchten over het Chinese coronabeleid er in het land de ronde. Zo zou de instantie die verantwoordelijk is voor het testen, de coronacijfers overdrijven om meer geld te kunnen verdienen. In een andere Chinese stad, Shijiazhuang, zijn de autoriteiten juist volledig gestopt met testen. Dit zorgde voor speculatie over dat deze stad zou worden gebruikt als proefomgeving om te kijken of deze methode goed werkt.