Filmrol gezin in Ohio wordt werkelijkheid: trein met chemische stoffen ontspoort vlak bij hun huis

White Noise is een verfilming van het gelijknamige boek van de Amerikaanse auteur Don Delillo (86). In het boek en de film ontspoort eveneens een trein, waardoor het gebied ernstig verontreinigd raakt. In de film speelden Ben en Lindsay Ratner en hun vier kinderen als figuranten mee. Twee jaar later wordt fictie werkelijkheid. Want net als in de film moesten zij hun huis ontvluchten nadat chemische stoffen uit een ontspoorde trein lekten.

De Ratners hadden de film al een keer eerder gezien, maar het lukte Ben deze week niet om de film nog een keer te kijken. ,,Het kwam plotseling allemaal te dichtbij”, vertelde hij tegenover CNN. ,,De eerste helft van de film gaat bijna identiek over wat er hier nu ook gebeurt.”

Bekijk ook: Omgeving ontspoorde trein VS ontruimd wegens explosiegevaar

Geen informatie

Hij keek toen het incident gebeurde naar een basketbalwedstrijd. Het gezin kreeg geen informatie van de autoriteiten, maar hoorde wel de hele nacht sirenes. Dus keek hij naar de brand en het nieuws. Toen hij de volgende dag naar zijn werk ging, kreeg Ben in de namiddag te horen dat het gebied in een straal van meer dan drie kilometer rond de plek van de ramp ontruimd moest worden. Dit betekende dat ongeveer de helft van de bevolking van East Palestine geëvacueerd moest worden.

Het gezin is nog niet teruggekeerd, ook al mag dat wel van de autoriteiten. Ze zitten met veel vragen, zoals: ,,Is mijn huis nu nog wat waard? En is het wel echt veilig in het gebied?” Zo klagen sommige inwoners over hoofdpijn en voelen ze zich ziek sinds de ramp. Ook gaan er foto’s rond van dode dieren en zijn de chemische stoffen nog op veel plekken in de stad te ruiken.

In een rampenfilm spelen vond Ben leuk, maar de situatie in het echt meemaken is vermoeiend, stelt hij.