COA verwacht weer aankomst van grote aantallen asielzoekers in Ter Apel

Afgelopen week was het centrum overvol en moest een groep asielzoekers een nacht deels in de openlucht doorbrengen. Honderd bewoners werden tijdelijk ondergebracht in een crisisnoodopvang in de Eurohal in Zuidbroek. Deze groep is inmiddels overgebracht naar Nijmegen. Ook werden vijftig asielzoekers naar Geleen vervoerd. Dit weekeinde zijn tevens vijftig asielzoekers naar een noodopvang in Breda gegaan. Op die manier is er weer wat ruimte gecreëerd in Ter Apel.

„In het weekeinde komen er meestal minder mensen dan door de week. Maar of we de komende dagen genoeg plek hebben, hangt af van hoeveel mensen zich melden in Ter Apel. Dat zal wel weer spannend worden. Zeker de eerste dagen van de week kunnen er wel tweehonderd mensen aankomen. Dat zijn altijd drukke dagen”, zegt woordvoerder Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Geen bevoegdheden voor crisisopvang

„Wij kunnen vanuit het COA in Ter Apel niets aan extra capaciteit doen. Dat is iets dat landelijk geregeld moet worden. Wij hebben ook geen bevoegdheden om een crisisnoodopvang te regelen. Dat moet van hogerhand worden geregeld.”

De Veiligheidsregio Groningen gaat over dergelijke noodopvang in deze provincie. Vaak zijn het leegstaande scholen of sporthallen. Burgemeester Koen Schuiling van Groningen is de voorzitter. Hij zei afgelopen week dat wat hem betreft geen nieuwe crisisnoodopvanglocaties in Groningen worden geopend.