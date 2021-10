Lerares in Florida beschuldigd van seks met 14-jarige leerling in haar auto

De vermeende relatie tussen de 31-jarige Brittiny Lopez-Murray en de scholier begon nadat ze de tiener in augustus een berichtje stuurde over ’haar gevoelens voor de jongen’, zo staat te lezen in een politierapport dat in bezit is van de Miami Herald.

De dramadocent en de scholier wisselden teksten uit waarin werd beschreven „hoeveel ze genoten van elkaar”, aldus het rapport. Lopez-Murray haalde hem soms op na de basketbaltraining waarna de twee volgens het rapport seksuele handelingen verrichten in haar auto.

De vermeende relatie tussen de twee werd zaterdag ontdekt nadat de zus van de jongen expliciete berichtjes tussen hem en de leraar op zijn telefoon had gezien, zo meldt New York Post. De vader van de jongen zou ook naaktfoto’s van de lerares op de telefoon van zijn zoon hebben gevonden.

De vrouw gaf sinds vier jaar les op de Hialeah Middle School. De overkoepelende schoolorganisatie liet weten dat Lopez-Murray zal worden ontslagen. „Alle medewerkers krijgen training en worden geacht zich te houden aan de normen voor ethisch gedrag. Het is jammer dat ondanks onze inspanningen de acties van sommige individuen in strijd met onze normen”, aldus het district.

Lopez-Murray wordt verdacht van van onzedelijk gedrag en kindermisbruik. Landon Ray, advocaten van de vrouw, liet weten dat zijn cliënt „onschuldig is totdat haar schuld is bewezen is. We hopen dat er niet overhaast wordt geoordeeld en dat de privacy van de familie wordt gerespecteerd” , zei de advocaat.