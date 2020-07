Mysterie van Berlijn opgehelderd: vos jatte 100 schoenen uit huizen

Dat schrijft Deutsche Welle. Een modebewuste vos blijkt de dader en heeft volgens lokale media meer dan honderd schoenen gestolen uit de huizen van inwoners van Zehlendorf, een wijk in het zuidwesten van Berlijn.

Alle types verdwenen; slippers, sandalen, sneakers. De dief is ontmaskerd door Christian Meyer, slachtoffer en inwoner van Berlijn.

Meyer had de nodige hoofdbrekens toen zijn hardloopschoenen ineens verdwenen waren en plaatste een bericht op een online prikbord. Al snel werd duidelijk dat Meyer niet alleen stond.

Hebbes

De Duitser begon een zoektocht. Hij vond de vos even later bij een vuilnisbelt en kon hem op heterdaad betrappen ’met een paar blauwe slippers nog in zijn mond’, beschrijft Tagesspiegel. Meyer bemerkte ook dat de vos een voorkeur had voor fraai gekleurd schoeisel.

Hij heeft zijn best gedaan, maar Meyer kon zijn eigen hardloopschoenen niet terugvinden. Drie paar schoenen zijn op moment van schrijven succesvol teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar.