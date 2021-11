2,5 jaar cel geëist voor miljoenenfraude bij Rijkswaterstaat

Donderdag stond de verdachte Ramon van S. (48) terecht voor de rechtbank in Zutphen, waar hij zich moest verantwoorden voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting toen hij ambtenaar was.

Van S. wordt ervan verdacht dat hij in de periode 2012 tot 2019 een grote hoeveelheid valse facturen heeft aangemaakt en deze door Rijkswaterstaat heeft laten uitbetalen. Tijdens het opsporingsonderzoek kwamen 312 valse facturen aan het licht.

Van het weggesluisde bedrag werd bijna 1,6 miljoen euro overgemaakt aan anderen. Van S. ondersteunde er volgens het OM vrouwen mee, met wie hij via advertenties in contact kwam. Hij presenteerde zich volgens het OM als weldoener die mensen met schulden helpt. Vier ontvangers van geld zijn in het onderzoek ook als verdachte aangemerkt. De officier van justitie zal later een beslissing nemen over een eventuele verdere vervolging van de vrouwen.