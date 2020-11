Vertraging dreigt voor coronavaccin: ’Ze hebben er een potje van gemaakt’

Ⓒ Reuters

Amsterdam - Het was een slechte week voor de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca. Er is ontrust ontstaan over de werking van het coronavaccin dat het bedrijf ontwikkelt in samenwerking met de universiteit van Oxford. Er komt waarschijnlijk een nieuw internationaal onderzoek naar het coronavaccin, meldde topman Pascal Soriot donderdagavond. Maar dat kan de zo vurig gewenste goedkeuring en levering maanden vertragen. „Ze hebben er een potje van gemaakt.”