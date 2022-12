Politie houdt man met mes aan na bedreiging in ziekenhuis

HEERLEN - De politie heeft in Heerlen een man aangehouden die met een mes naar de afdeling eerste hulp van het ziekenhuis was gekomen. De 27-jarige verdachte bedreigde daar het personeel en een 28-jarige man die zich in het ziekenhuis had gemeld met een steekwond in zijn bovenlichaam.