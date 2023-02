Laadpaalfiles verwacht op weg naar wintersport

„In 2020, net voor de uitbraak van covid-19, zagen we wachttijden van soms 75 minuten per laadstation. De rijen zullen naar verwachting korter zijn, maximaal 60 minuten, maar wees voorbereid”, zegt Stijn de Groen van KPMG. „Het snellaadnetwerk in Duitsland is dan wel uitgebreid, maar het aantal Nederlanders met een elektrische auto is veel sterker gegroeid”, legt hij uit.

Volgens KPMG rijden komende vakantieperiode tussen de 8000 en 10.000 elektrische voertuigen vanuit Nederland naar Oostenrijk. Zwarte zaterdag valt op 25 februari, als de voorjaarsvakantie voor Midden- en Noord-Nederland net is begonnen en de wintersporters uit Zuid-Nederland huiswaarts keren. „Uit ons onderzoek blijkt dat 90 procent van de reizigers wil vertrekken tussen 05.00 en 08.00 uur ’s ochtends. Dat betekent dat beide verkeersstromen elkaar rond Frankfurt gaat tegenkomen”, aldus De Groen, die wel aangeeft dat de Duitsers dan zelf geen vakantie hebben.

De ANWB waarschuwt alle automobilisten dat komend weekend en het weekend erna lange files worden verwacht richting de wintersportgebieden. Wintersporters moeten zaterdag dan ook rekening houden met drukte op de wegen in Zuid-Duitsland en net over de grens in Oostenrijk. In Frankrijk is het filerijden op de wegen ten oosten van Lyon en ook de laatste kilometers naar de skigebieden kosten veel tijd.