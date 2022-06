Premium Het beste van De Telegraaf

Veel Republikeinen en conservatieve media maken gehakt van onderzoekscommissie Hoorzittingen over bestorming Capitool: ’politiek theater’ en ’heksenjacht op Trump’

De koepel van het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw dat op 6 januari 2021 werd bestormd. Ⓒ AFP

Washington - De eerste avond van hoorzittingen door de congressionele commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, lijkt weinig Amerikanen van standpunt te hebben veranderd. De commentaren achteraf waren net zo verdeeld als de Amerikaanse samenleving dat al enige tijd is. Wie Donald Trump steunt, ziet in de hoorzittingen een nieuwe poging om de voormalige president met pek en veren in te smeren. Tegenstanders van Trump krijgen hun mening bevestigd dat hij de bestorming min of meer zelf heeft georganiseerd.