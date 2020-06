Kind van 1,5 jaar opgesloten in hondenhok, omgeven door slangen

Het hok waar het jongetje in was opgesloten was 1,20 bij 1,20 meter. Er lag alleen wat speelgoed in. Het kind is opgevangen door de jeugdzorg. De politie was in actie gekomen na een anonieme tip.

De verdachten worden getoond op de Amerikaanse tv. Ⓒ News Channel 5

Onder de 700 zwaar verwaarloosde dieren waren slangen, waaronder een ruim 3 meter lange boa constrictor, honden, katten, konijnen, kippen en muizen. In een caravan op het terrein lag de vloer bezaaid met uitwerpselen en liepen ontelbare kakkerlakken. Ook vond de politie 17 vuurwapens en ruim honderd wietplanten.

Naast de kooi van het jongetje stonden emmers vol levende muizen, die als voer voor de slangen moesten dienen. Op de kooi stonden pizzadozen met etensresten opgestapeld. De sheriff van de lokale politie spreekt van een ’hartverscheurende en verschrikkelijke’ situatie. Hij noemde de woonsituatie van de familie ’onmenselijk’.