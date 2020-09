Klimaatakkoord piept en kraakt: ’Wedstrijd bijna niet te winnen’

Trots presenteerde Ed Nijpels vorig jaar zijn plannen voor een halvering van de CO2-uitstoot per 2030. Een jaar later lijken de ambitieuze doelen van het Klimaatakkoord op wiebelig draaiende schoteltjes in de lucht. Biomassa pruimen we niet, het overleg over emissievrij stadsverkeer zit muurvast en voor huiseigenaren blijkt het peperduur om hun woningen echt duurzaam te maken. „Ik ben niet van mijn geloof gevallen, maar wel een groot criticaster van dit Klimaatakkoord.”