’Wangedrag Wiersma al langer bekend bij VVD-top, ging vaker grenzen over’

Vrijdag zei de minister nog dat eerdere signalen hem niet bekend waren, maar na nieuwe vragen van De Telegraaf komt Wiersma zaterdag op zijn woorden terug.

’Razernij en woede’

Bij de VVD-fractie werden medewerkers ook onder druk gezet en verlieten zij huilend de fractiekamer, zo melden ingewijden.

Een oud-ambtenaar van het ministerie van SZW laat aan De Telegraaf weten dat Wiersma ook daar ’bekendstond om zijn razernij en woede’. Een topambtenaar is zelfs ’bezweken’ en ’uiteindelijk weggegaan’, wordt verklaard.

Verleden als volksvertegenwoordiger

Wiersma (37) beweerde na de wekelijkse ministerraad vrijdag dat hij op eerdere werkplekken nooit signalen heeft gekregen van medewerkers dat zijn gedrag niet door de beugel kon. Áls die er waren, dan had hij dat al wel gehoord, zei hij.

Wiersma wees gelijk wel op zijn verleden als volksvertegenwoordiger. „Ik kom uit de Tweede Kamer, daar is het debat altijd vrij heftig.” Het ’zou zo kunnen’ dat ook daar mensen moeite met hem hadden, maar dat is hem dan in elk geval nooit verteld, zei hij.

„Ik heb geen specifieke signalen. Die heb ik in ieder geval niet gekregen.” Wel vond hij de vraag of eerder al medewerkers tegen zijn gedrag aanliepen ’ingewikkeld’. „Als ik daar nu nee op zou zeggen, dan vindt u er één.”

’We zijn echt niet van suiker, maar hij ging ver’

Die woorden schieten VVD’ers echter in het verkeerde keelgat. Meerdere bronnen melden dat Wiersma ook als Kamerlid zijn eigen medewerkers tot huilen bracht, ’onderdrukte’ en vaak in razernij ontstak.

Een ingewijde verklaart dat het wangedrag toen al bekend is geworden bij Wiersma zelf én de VVD-top. Er zijn toen immers meldingen gedaan bij de fractievoorzitter en de vicefractievoorzitter.

„We zijn echt niet van suiker, maar hij ging ver. Dat is gemeld en daarna is hij meerdere malen teruggefloten door de VVD-top”, zegt een bron.

Navraag

Dat staat haaks op de verklaring die Wiersma vrijdag gaf. Wiersma komt zaterdag plots op zijn eerdere woorden terug. Hij zegt alsnog bij zijn oude werkplekken navraag te gaan doen omdat eerdere meldingen hem mogelijk ’zijn ontgaan’ of hij zich hiervoor heeft ’afgesloten’.

Dat er nog nooit eerder signalen bij de minister aangekomen zijn, noemt een andere bron ’gewoon een leugen’. „Ook in de VVD-fractie waren er mensen die zijn gedrag niet trokken. Dat ging om ondersteunend personeel. Daar is melding van gemaakt bij de fractievoorzitter en de vicefractievoorzitter. Er zijn mensen vertrokken en ze hebben een andere rol gekregen.”

Gedragscursus

Diegene schetst dat Wiersma een ’schietlontje had’ en zo veel druk uitoefende op medewerkers dat zij „niet meer in staat waren om voor hem te werken.” Een ander: „Hij lijkt heel aardig, maar schijn bedriegt.”

Er wordt zelfs gerept over ’gedragscursussen’ die door de VVD zijn aangeboden ten tijde van zijn Kamerlidmaatschap.

"Ik wil niets liever dan lessen trekken uit die periode"

Wiersma zelf laat zaterdag na nieuwe vragen van De Telegraaf weten dat hij ’misschien’ ook wel eerdere signalen heeft gehad ’die mij zijn ontgaan of waar ik mij voor heb afgesloten’.

„Ik zal met de leiding van mijn vorige werkgevers, zoals de VVD-fractie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Wiersma was hier ook bewindspersoon, red.), in gesprek gaan om te kijken of dat het geval is. Dan wil ik ook daar, net als ik bij OCW heb gedaan, de gelegenheid geven daar met mij over te spreken. Want ik wil niets liever dan lessen trekken uit die periode.”

’Een minister heeft ook zijn grenzen!’

Dat grensoverschrijdend gedrag overigens niet alleen binnen de ministeriemuren of de muren van Tweede Kamer bleven, blijkt ook uit een bericht van NRC. Die krant meldde zaterdag dat Wiersma in november vorig jaar tijdens een werkbezoek uit zijn plaat ging tegen een schooldirectrice.

„Ze stond te trillen op haar benen”, valt te lezen. „Een minister heeft ook zijn grenzen!”, zou hij hebben geschreeuwd.

Beterschap

Wiersma ging vrijdag door het stof en zei dat hij ’soms te fel en te scherp’ was en ’veel van mensen vraagt’. De minister zegt zich eind vorig jaar te hebben gerealiseerd dat zijn woorden ’harder overkomen’ nu hij minister is, en hij niet ’gewoon Dennis’ is.

Dat leidt er volgens de minister toe dat mensen ’terugdeinzen’. Hij kondigde beterschap aan. „Zo wil ik niet met mensen omgaan, zo wil ik dat ook niet doen.”

Wiersma noemt het ’heel erg’ dat mensen het gevoel hadden dat zij ’niet konden zeggen wat zij wilden’. „Dat doet mij ook pijn, dat raakt mij.”

Rutte: ’Ongelooflijk pijnlijk’

Premier Mark Rutte noemde het ’ongelooflijk pijnlijk’. „Dat zeg ik eerlijk.” Rutte stelde niet overvallen te zijn door het nieuws over Wiersma in De Telegraaf, maar wilde niet zeggen hoelang hij al op de hoogte was van het wangedrag.

Fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD wil niet op reageren op vragen van De Telegraaf, ook niet op de vraag of de VVD-top al eerder op de hoogte was van grensoverschrijdend gedrag van Wiersma ten tijde van het Kamerlidmaatschap.

„Ik hoop dat je begrijpt dat ik over (personeels) vertrouwelijke zaken/gesprekken nooit iets kan en zal zeggen.”