Trainingen Koerden en Irakezen opgeschort na aanval op Soleimani

Het is een van de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen nu de spanning in het gebied flink is toegenomen na de drone-aanval van de Amerikanen die in de nacht van donderdag op vrijdag een einde maakte aan het leven van Soleimani. Uit vrees voor wraak zijn alle bewegingen van coalitietroepen op de grond en in de lucht in Irak sterk ingeperkt.

Robert O’Brien, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, zei vrijdag dat elke Iraanse vergelding op de liquidatie van Soleimani „een zeer slechte beslissing zou zijn.” Tijdens een telefonisch gesprek met verslaggevers deelde O’Brien mede dat de Iraanse generaal werd getroffen tijdens een reis door het Midden-Oosten om aanvallen te plannen tegen Amerikaans militair personeel en diplomaten in de regio.