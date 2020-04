Brandweer nog weken in de Peel

Ⓒ ANP

DEURNE - De brandweer is nog weken in de Deurnese Peel om na te blussen en een oogje in het zeil te houden voor het geval de brand opnieuw oplaait. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten is er donderdagochtend weliswaar geen rook of vuur meer te zien in het veengebied, waar dagenlang een zeer grote brand woedde. „Maar het vuur zit onder de grond”, waarschuwde hij. „Dat maakt het extra lastig.”