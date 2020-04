Deurnese Peel grotendeels verwoest door brand

Geëvacueerde bewoners moeten er rekening mee houden dat ze donderdag nog niet naar huis kunnen, zegt de gemeente. Door het draaien van de wind kunnen ook inwoners van Liessel en Deurne stankoverlast ervaren.

De brandweer is naar eigen zeggen nog weken in de Deurnese Peel om na te blussen en een oogje in het zeil te houden voor het geval de brand opnieuw oplaait. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten is er donderdagochtend weliswaar geen rook of vuur meer te zien in het veengebied. „Maar het vuur zit onder de grond”, waarschuwde hij. „Dat maakt het extra lastig.”

De zestig brandweerlieden in het gebied hebben in de nacht van woensdag op donderdag weten te verhinderen dat de brand zich uitbreidde. „Dat is gelukt”, zei de opgeluchte woordvoerder. „We hebben een stoplijn gelegd die goed wordt natgehouden en het vuur heeft tegengehouden.”

Boetes

De politie heeft woensdag aan 42 mensen een boete uitgedeeld omdat ze toch de afgesloten gedeeltes van de Peel bij Deurne op gingen. De politie waarschuwt dat iedereen weg moet blijven.