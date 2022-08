Betwiste uitslag leidt tot onrust en rellen in Kenia

Odinga wees de officiële uitslag die dinsdag bekend werd gemaakt af. Hij zei dat op een drukbezochte persconferentie in de hoofdstad van Kenia. Odinga beroept zich op mogelijke fouten die zijn gemaakt. Zo kwam het aantal gestemde stemmen boven de honderd procent uit, en dat noemt hij verdacht. Als gevolg van de betwiste uitslag was het onrustig op diverse plaatsen in het land.

Rellen braken uit in gebieden waar een groot deel van de aanhang van Raila Odinga woont, de arme wijken in de grote steden. De situatie in Kenia is verder rustig te noemen, maar volgens bewoners van een aantal sloppenwijken is de spanning hoog.

Klein verschil

Dit heeft alles te maken met het onzekere verlies van Odinga. Hij werd met een klein verschil verslagen door William Ruto. De boosheid onder zijn kiezers is zo groot omdat vier van de zeven leden van de kiescommissie zich tegen de uitslag keerden omdat huns inziens de uitslag niet klopt. Dit leidde tot de potsierlijke situatie dat deze leden een aparte persconferentie belegden in een hotel op een paar kilometer afstand van het officiële telcentrum. „Wij weigeren de uitslag te accepteren omdat het percentage van het aantal stemmers boven de honderd procent uitkomt. Dit roept twijfels op”, hield vicevoorzitter Juliana Cherera van de kiescommissie de haastig verzamelde pers voor.

Toch zette voorzitter Wafula Chebukati de uitslag door. Odinga zei vanmorgen dat de voorzitter van de kiescommissie niet zelfstandig een uitslag kan bepalen, maar dat het een meerderheidsbesluit moet zijn. Odinga die bekend staat om zijn flamboyante taalgebruik spreekt van een „terugslag voor onze ontluikende democratie. Kenia staat voor een ernstige wettelijke en politieke crisis.”

Een verliezer van verkiezingen in Kenia kan beroep aantekenen bij het hooggerechtshof. Daar kan ook aan de orde komen wat met de stemmen is gebeurd. Dit beroep moet worden aangetekend binnen zeven dagen na de uitslag van de verkiezingen.

Odinga heeft nog niet aangegeven dat te gaan doen. De Nederlandse ambassade in Kenia heeft nogmaals gewaarschuwd voor onrust als gevolg van de impasse.