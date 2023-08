Ophef in Slowakije na nieuwe vrijlating Urker moordverdachte Gerrit-Jan K.

BRATISLAVA - In Slowakije is met verbijstering gereageerd op de nieuwe vrijlating van Gerrit-Jan K. Het voorarrest van de 44-jarige Urker, verdacht van het vermoorden en in brand steken van zijn vriendin in 2014, werd door de rechtbank in Bratislava niet verlengd waardoor hij opnieuw vrij is om het land te ontvluchten.

Gerrit-Jan K. werd eerder al veroordeeld en werd na hoger beroep vrijgelaten vanwege vormfouten.