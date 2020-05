Homostel weer belaagd en mishandeld in Amsterdam

Dat bevestigt de van oorsprong Braziliaanse jongen. Het tweetal werd, wederom in Amsterdam-Oost, aangevallen omdat ze hand in hand liepen. Nadat de groep eerst opmerkingen maakte over de manier waarop ze over straat liepen, mishandelde een van de daders Fabio door hem naar de grond te trappen. ,,Het is vreselijk”, zegt Fabio in een eerste reactie tegenover De Telegraaf. ,,Het is een nachtmerrie.”

Advocaat Sébas Diekstra, die ze al bijstond na de eerdere belaging, spreekt van een ‘homofobe aanval’. ,,Weer vond de aanval plaats nadat de mannen hand in hand liepen. De groep viel aan door hem te schoppen van achteren, hij ging daarbij ook onderuit. De politie was al snel ter plaatse waardoor de aanval werd afgebroken en de groep wegvluchtte.”

Eén persoon is staande gehouden door de agenten. ,,Cliënten wilden direct aangifte doen van de mishandeling door de groep”, vervolgt hun raadsman op Twitter. ,,Dit zou volgens de agenten ter plaatse niet direct kunnen omdat het te druk was.” Ze kunnen pas donderdag terecht.

Enkele weken geleden werden de twee ook belaagd toen ze als koppel naar de supermarkt in hun buurt liepen. Na een reeks scheldpartijen besloot Fabio de jongen die ze het meest belaagde te filmen. Die schokkende beelden zette hij op sociale media, wat veel ophef tot gevolg had. De 15-jarige hoofdverdachte meldde zich kort erop bij de politie.

Kort erop werden ze bespuugd door, zo lijkt het, een andere jongen uit de groep. Deze 20-jarige jongen werd opgepakt tijdens Koningsdag, maar is na enkele dagen door de rechter-commissaris voorlopig op vrije voeten gesteld. De rechtszaak tegen hem is uitgesteld.

