Noodweer treft Nederlandse toeristen: ’Dit hebben we nog nooit meegemaakt’

„We waren gisteravond op een terras en moesten plotseling allemaal maken dat we wegkwamen. Het was zo’n noodweer, het was gewoon beangstigend. Er was onweer en er kwamen flinke hagelstenen. De mensen van het restaurants wilden ons afschermen, luifels gingen naar beneden, maar het water kwam overal doorheen. De kinderen moesten huilen. Ik vroeg me af of het restaurant waar we waren het wel zou houden”, aldus Anne Marie van Drie uit Amsterdam. Ze zit met haar gezin in een stacaravan in San Felice del Benaco, aan de westelijke kant van het Gardameer.

„We gaan al jaren naar het Gardameer, het is hier mooi. We hebben hier ook in het verleden slecht weer gehad, maar dit hebben we echt nog nooit meegemaakt. Onze auto heeft ook schade”, aldus Van Drie. Doordat er bomen zijn omgevallen zijn ook verscheidene straten afgezet. Een boom heeft een elektriciteitspaal geraakt. „Het weer aan het Gardameer is nu opgeklaard, maar voor vanavond wordt er opnieuw onweer voorspeld. Hopelijk wordt het nu minder erg”, aldus Anne Marie van Drie.