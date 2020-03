Meesterbakker: ’Eigenlijk werd de klant een beetje belazerd’

Nienke Jongende hangt een broodring op. Bakkers moeten binnenkort veel exacter dan nu omschrijven welke ingrediënten er in een brood zitten en daar de naam van het brood op aanpassen. Ⓒ Rias Immink

Gorinchem - Even een halfje wit of een tarwe bestellen bij de bakker is er vanaf komende zomer niet meer bij: klanten moeten aan de toonbank veel specifieker aangeven wat ze willen hebben. „Het zal even wennen worden.”