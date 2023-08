Achtervolging en waarschuwingsschot na schietpartij in Groningen, verdachte (12) aangehouden

Verschillende politiewagens gingen in volle snelheid richting Paddepoel en een getuige meldt dat er is geschoten bij de brug over het Reitdiep bij de Groningse wijk Paddepoel. Op een meegestuurde foto is te zien hoe agenten zich ontfermen over een persoon die op het wegdek ligt.

Omstanders melden verder dat een woordenwisseling aan de schietpartij vooraf zijn gegaan. „Die jonge gast schoot daarna ineens op de oudere man.”

Het slachtoffer zou een jaar of veertig zijn. De politie heeft ter plaatse een verdachte achtervolgd en daarbij een waarschuwingsschot gelost. Een mogelijke verdachte zou op de Pleiadenlaan zijn aangehouden. Volgens getuigen zit daar een geboeide man op de stoep.

Aan de Voermanstraat heeft de politie een jongen van twaalf aangehouden. De tiener verzette zich flink en werd door meerdere agenten tegen de grond gewerkt.