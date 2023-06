Taakstraf voor modellen (27) die minderjarige pizzabezorger aanrandden en filmden

Het hof acht medeplegen bewezen en geeft om die reden beide vrouwen een zelfde straf. De rechtbank veroordeelde in 2021 de vrouw die het filmpje maakte met een taakstraf van 120 uur. Haar vriendin die de puber betastte kreeg zestig uur.

Handtastelijk

Op die bewuste dag - in het begin van coronatijd - bestelden de vrouwen, beiden FHM-model, pizza’s rond het middaguur. Ze hadden al flink wat gedronken en lachgas gebruikt. Toen de jonge bezorger (17) de pizza’s afleverde zou hij naar binnen zijn gewenkt. Voor het hof zei de verdachte, dat ze de koerier toen bij zijn middel pakte. Daarop zou ze seksueel handtastelijk zijn geweest. Haar vriendin filmde alles vanaf het begin. Vervolgens zou een van de twee hebben gezegd: „Dit is onze droom, dit is jouw droom en laten we het werkelijkheid maken.” Waarop de bezorger zich uit de voeten maakte. Het gemaakte filmpje werd daarna doorgestuurd.

Het hof stelt in het arrest dat het in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend vindt. Ook hekelt het hof het overrompelde en opdringerige gedrag van de vrouwen tegenover de koerier en houdt er rekening mee dat het voor de jonge man een ernstige inbreuk op zijn lichamelijke integriteit heeft gemaakt. Maar vanwege de persoonlijke omstandigheden van de vrouwen besluit het hof tot een taakstraf.

Roes

De vrouwen hebben nadat ze werden aangeklaagd zeer veel last van gehad van de zitting bij de rechtbank. De enige verdachte die aanwezig was bij het hoger beroep verklaarde dat ze de zaak voor de rechtbank als een roes ervaren heeft vanwege de enorme media-aandacht: „Het was net of het niet over mij ging.”

Beide vrouwen, die eerst in Alkmaar woonden, verblijven inmiddels in het buitenland, juist vanwege de (sociale) media: „Je hoeft mijn voornaam en pizza in te tikken en het hele verhaal komt naar boven.” De vrouw voelt zich niet vrij om hier werk te zoeken. Haar raadsman stelt dat de twee aan de digitale schandpaal zijn genageld na de rechtszaak. Ze liet weten erg veel spijt van het incident te hebben gehad.