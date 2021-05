OM: dna politiemol op politie-uniformen in martelcontainers Wouwse Plantage

De 45-jarige K. uit Vianen speelde als politieagent twee jaar lang vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen door aan criminelen. Ook verkocht hij zijn politiekleding. Hij werd in december veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Na zijn veroordeling moest hij zijn dna afstaan. Deze week kreeg het OM het rapport van het Nederland Forensisch Instituut (NFI) waarin staat dat K.’s dna is gevonden op een uniform in de loods.

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp houdt de rechtbank vrijdag een zitting rond de martelcontainers die in juni vorig jaar werden ontdekt nadat de politie kon meelezen met versleutelde berichten die criminelen via EncoChat verstuurden. In een van de martelkamers stond een vastgeschroefde stoel en vond de politie vingerhandboeien en knipscharen.

In de zaak staan inmiddels twaalf verdachten terecht voor moord, ontvoering, gijzeling, afpersing en zware mishandeling. Nieuw op de gewijzigde tenlastelegging is de aanklacht voor moord. Negen van de twaalf verdachten zitten vast. De verdachten beroepen zich tijdens verhoren op hun zwijgrecht, zei de officier van justitie.

Onderwereldgevangenis

Hoofdverdachte is de 49-jarige Roger P., alias Piet Costa. Hij werd op 6 oktober in zijn cel aangehouden, waar hij in voorarrest zat in verband met een grote cocaïnezaak. Justitie beschouwt P. als de opdrachtgever van de bouw en inrichting van de ’onderwereldgevangenis’. Volgens justitie was de aanleiding „een zeer hoog oplopend conflict over geld.” In versleutelde berichten die vorig jaar via EncroChat verstuurd werden, las de politie mee over slachtoffers die „sowieso op de stoel” moesten plaatsnemen en over ontvoeringen van vrouwen en kinderen.

Het OM wil de zaak volgend jaar inhoudelijk behandelen bij de rechtbank. Er lopen nog een paar onderzoeken. Zo heeft het OM aan het NFI en aan TNO gevraagd over de geluiddichtheid van de martelcontainers en hoe het zuurstofgehalte zich ontwikkelt als iemand geruime tijd in zo’n container wordt opgesloten.