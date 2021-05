Oplichters verdienden miljoen online: deden zich voor als goed doel

De politie zegt de verdachten op het spoor te zijn gekomen na een aangifte door een stichting die zich inzet voor belangen van goede doelen. Tijdens het onderzoek ontdekte de recherche een rekeningnummer waar ruim 1 miljoen euro naar was overgemaakt onder valse voorwendselen. Dit nummer werd beheerd door een 27-jarige vrouw uit Diemen en een 32-jarige man uit Velsen. Zij zijn dinsdag aangehouden.

Het tweetal zou onder de naam van een stichting nepfacturen sturen naar donateurs. Donateurs betaalden de schenkingen, terwijl de werkelijke stichting niets ontving.

De politie raadt mensen aan altijd na te bellen wanneer een stichting wijzigingen in bijvoorbeeld rekeningnummers of adresgegevens doorgeeft. Hierbij moet niet het nummer gebruikt worden dat op de pas ontvangen factuur of in de mail staat.