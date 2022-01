Vrouwelijke werknemers Talpa: John, het ligt niet aan de vrouwen

Volgens de krant stuurden de vrouwen een verklaring mee met de advertentie. Daarin staat: „Dit is een statement van verdrietige vrouwen die bij Talpa werken, die met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken hebben aangehoord wat de reactie was van John de Mol op de vragen van Tim Hofman. We vinden het heel goed dat hij daar is gaan zitten, maar zijn ook teleurgesteld dat hij vrouwen oproept om zich vooral te melden bij de juiste loketten.”

Volgens hen zegt die opstelling veel over een cultuurverandering die nodig is binnen het bedrijf, maar ook in de mediawereld en maatschappij. „En vast en zeker bij meer grote bedrijven waar dit soort denkfouten nog steeds worden gemaakt door mannen met macht. Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing. Dit statement is natuurlijk ook voor alle andere slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (niet alleen bij Talpa), om die een hart onder de riem te steken.”

’Niet bewust van zoveel verhalen’

In het gesprek met Hofman zei De Mol „dat er alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken, maar dat al die loketten en maatregelen kennelijk niet het gewenste effect hebben gehad.” Ook was de Talpa-baas zich er niet van bewust „dat er zoveel verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland zo lang onbekend zijn gebleven.”

De Mol: „Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Hij hoopt dat de gebeurtenissen „een voorbeeld zijn” en dat als slachtoffers „het ooit nog eens overkomt” ze geleerd hebben „onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden.”