Frankrijk: mondkapje verplicht in de skilift, mogelijk ook coronapas

Er moet ook afstand worden gehouden in de rijen bij de skiliften, waar dus een mondkapje moet worden gedragen. De maatregelen moeten een volwaardig skiseizoen mogelijk maken, zo heeft premier Jean Castex bekendgemaakt.

Vanwege de pandemie moesten de liften tijdens het vorige seizoen sluiten. Volgens staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne van Toerisme is het met het aangekondigde gezondheidsprotocol mogelijk om „in alle veiligheid te skiën.”

Als het aantal besmettingen in het land de grens van 200 gevallen per 100.000 inwoners passeert, wordt de coronapas in skiliften verplicht. Dat houdt in dat mensen alleen in de liften mogen als ze een vaccinatie-, herstel of testbewijs hebben. De zogeheten gezondheidspas is al op veel plekken in Frankrijk verplicht, bijvoorbeeld in horecazaken, grote winkelcentra, ziekenhuizen en culturele locaties. De vaccinatiegraad onder volwassenen gaat richting de 90 procent.