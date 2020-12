Ook hof verbiedt Hells Angels

De civiele zaak tegen de Angels is aangespannen door het Openbaar Ministerie en is onderdeel van een offensief van justitie tegen motorclubs in Nederland. De Hells Angels vormen met afstand de oudste motorclub in ons land. De zaak van het OM was aangespannen tegen de wereldwijde Hells Angels Motorcycle Club (Hells Angels), Hells Angels Motorcycle Club Holland (Hells Angels Holland) en Hells Angels Motorcycle Corporation in Nederland.

Geweldsmisdrijven

Zowel wereldwijd als in Nederland zijn Hells Angels geregeld betrokken bij ernstige geweldsmisdrijven en wapenbezit, aldus het hof. Het gaat daarbij om een structurele situatie, die niet los kan worden gezien van de cultuur van geweld die bij Hells Angels bestaat. Een belangrijke factor is het gewelddadige imago, zegt het hof, waarbij dat geweld op verschillende manieren wordt aangemoedigd en verheerlijkt.

Rivaliteit

Ook wijst het hof op de rivaliteit met andere motorclubs, die heeft geleid tot een soms gewelddadige machtsstrijd. Deze conflicten tussen verschillende motorclubs worden volgens het hof meer dan eens uitgevochten te midden van het publiek op straat. Intimidatie van (ex-)leden, slachtoffers en getuigen zorgt ervoor dat optreden door politie en justitie sterk wordt bemoeilijkt, aldus het hof.

Het verbod betekent ook dat Hells Angels niet meer in het openbaar hun ’colors’ (clubkleding) mogen dragen en de losse afdelingen niet meer de naam mogen gebruiken.