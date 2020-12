Strijd OM tegen motorclubs vordert gestaag, ook hof verbiedt Hells Angels

Over de Hells Angels, met afstand de oudste motorclub in Nederland, zei het hof dat de club zowel wereldwijd als in Nederland geregeld betrokken is bij ernstige geweldsmisdrijven en wapenbezit. Er heerst „een cultuur van geweld”, die zich ook uit in de machtsstrijd met andere motorclubs. Die wordt bovendien nogal eens uitgevochten op straat, te midden van het publiek. Justitie vindt dat in het licht van de openbare orde onacceptabel en heeft de rechter daar van weten te overtuigen.

Ook No Surrender kenmerkt zicht door „een traditie van intimidatie en geweld.” Evenals andere clubs heerst er een strikt gehandhaafde ’omerta’ (zwijgplicht), wat justitiële onderzoeken naar misdrijven vaak bemoeilijkt. Getuigen worden nogal eens tot zwijgen gedwongen door intimidatie. Het is kennelijk de bedoeling om zichzelf en de leden als wetteloze bandieten buiten de maatschappelijke orde te plaatsen en angst te kweken, zegt het hof over No Surrender.

De jongste zaak tegen de motorclubs is die tegen Caloh Wagoh. Maandag betoogde het OM in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp dat ook die club het gangsterleven verheerlijkt. De betrokken officieren van justitie illustreerden die stelling met onder meer videoclips, waarin leden van Caloh Wagoh daar uiting aan geven. De club is erop gebrand „een snoeihard imago” hoog te houden. De zaak tegen Caloh Wagoh bevindt zich nog in de rechtbankfase. De uitspraak wordt volgend voorjaar verwacht.

De top van Caloh Wagoh, in de persoon van Delano ’Keylow’ R., is het middelpunt van een grootscheeps liquidatieproces, Eris genaamd. Donderdag en vrijdag vinden er opnieuw inleidende zittingen in dat proces plaats. R. zou opdrachten voor huurmoorden hebben aangenomen en uitgevoerd voor Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het aanpalende liquidatieproces Marengo.

De Hoge Raad besloot in april in een zaak over motorclub Bandidos dat de chapters mogen blijven bestaan. In november viel het doek voor motorclub Satudarah en zijn chapters toen de Hoge Raad deze motorclub definitief verboden verklaarde.

Het gerechtshof in Arnhem heeft het eerder door de rechtbank uitgesproken verbod op motorclub Hells Angels bevestigd. De activiteiten van de club zijn in strijd met de openbare orde, een verbod is noodzakelijk, oordeelt het hof.