Erdogan houdt poort naar Europa open, Rutte ’druk aan het bellen’

De Griekse autoriteiten zeggen dat sinds zondagochtend zo’n duizend migranten zijn aangekomen op de Griekse eilanden. Meer dan 10.000 asielzoekers zouden al hebben geprobeerd de landsgrens tussen Turkije en Griekenland over te steken. Dat leidde tot chaotische toestanden.

Nadat Turkije vorige week aankondigde mensen niet langer tegen te houden bij de grens, trokken duizenden naar de grens met Griekenland. Daar stuitten ze op Griekse politie en veiligheidstroepen, die onder meer traangas inzetten om hen aan de Turkse kant te houden.

Turkse bronnen zeggen dat een Syriër is omgekomen aan verwondingen die hij opliep aan de grens. Er zou ook een kind zijn overleden toen een boot kapseisde bij het Griekse eiland Lesbos. Dat vaartuig is volgens de Griekse kustwacht geëscorteerd door een Turks schip. Tientallen andere opvarenden konden wel worden gered.

’Jullie dragen deel van de last’

Erdogan zegt dat hem van meerdere kanten is gevraagd „de poorten te sluiten”, maar dat is volgens hem niet aan de orde.

„Ik vertelde ze dat het gedaan is. Achter de rug. De poorten staan nu open”, zei de Turkse leider, wiens land al zo’n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. „Nu moeten jullie een deel van de last dragen.”

Rutte

Turkije maakt Syrische vluchtelingen "tot de inzet van politieke strijd" met de Europese Unie, zegt premier Mark Rutte. Doordat de Turkse regering tegen de afspraken in migranten weer doorlaat naar Europa, belanden "kinderen in de ijzige kou in dat niemandsland tussen Turkije en Griekenland". Dat "mag natuurlijk nooit".

Afspraken

De regering van president Recep Tayyip Erdogan sprak vier jaar geleden af dat Turkije Syriërs niet zou doorlaten naar Europa. De EU zou in ruil een deel van de migranten opnemen en Turkije financieel steunen. Maar Turkije kwam vorige week op de afspraken terug en zegt inmiddels 75.000 migranten de grens te hebben overgezet.

Beweegredenen Erdogan

Rutte moet ook gissen naar de beweegredenen van Erdogan. "Waarschijnlijk zal meespelen" dat de Turkse regering meer steun wil voor haar benarde belangen in Syrië, "maar dan ga ik ook speculeren".

Mogelijk wil Ankara meer geld voor de opvang van Syriërs afdwingen. De EU heeft volgens Rutte ook begrip voor de zware last die de miljoenen vluchtelingen betekenen voor de Turkse samenleving, maar zal "natuurlijk" niet onderhandelen "met het mes op de keel". Het woord chantage wil de premier niet in de mond nemen, omdat door zulke termen een vergelijk alleen maar verder uit zicht zou raken.

’Druk aan het bellen’

Rutte is voortdurend "druk aan het bellen met collega's" als de Griekse premier en de voorzitter van de Europese Commissie om een oplossing te vinden, zegt hij. "Het is heel belangrijk dat Europa hier eensgezind is en dat we de Turken laten weten dat dit een niet te accepteren schending is van de afspraken."

Ook de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement gaan zich dinsdag persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie bij de grens tussen Turkije en Griekenland. Ursula von der Leyen en David Sassoli sluiten aan bij het bezoek dat de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zondag aankondigden.

Mitsotakis ziet de komst van het drietal als "een belangrijke steunverklaring op een moment dat Griekenland de EU-grenzen succesvol verdedigt".

Michel beschouwt het bezoek als "steun voor de Griekse inspanningen om de Europese grenzen te beschermen". De EU is volgens hem volop bezig Ankara ervan te overtuigen zich aan de afspraken uit 2016 te houden. Beide partijen spraken toen af dat Turkije mensen tegenhoudt aan de grens in ruil voor financiële steun van Europa voor de opvang van Syrische vluchtelingen.