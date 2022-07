Premium Het beste van De Telegraaf

Wet overtreden als gevolg van personeelstekort Forensisch arts Onno (77) werkt door uit noodzaak: ’Zorgelijke situatie’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Onno Sijperda is al 43 jaar forensisch arts en stopt voorlopig niet: „Het is gigantisch druk en het gebied dat wij moeten bestrijken is enorm.”

Zwolle - Forensisch arts Onno Sijperda (77) had al tien jaar van zijn pensioen kunnen genieten, maar de nood is zo hoog bij de GGD’en in Nederland dat hij uit liefde voor zijn vak een helpende hand biedt om de gaten in de roosters te dichten. De Zwollenaar verwacht nog zeker tot zijn 80ste levensjaar door te werken. Niet alleen vanwege passie voor zijn vak, maar ook omdat het bittere noodzaak is.