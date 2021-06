Veiling van Bourgogne-wijnen brengt 6 miljoen euro op

Financieel

Coronacrisis bezorgt Lucas Bols flinke kater

Lucas Bols heeft in het afgelopen boekjaar, dat op 31 maart eindigde, flink last gehad van de coronacrisis. De producent van jenever, wodka en likeur had vooral last van de sluiting van de horeca, de wereldwijde reisbeperkingen en verminderde voorraden bij distributeurs.