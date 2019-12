Ree van verdrinkingsdood gered in Den Bosch

Hoe het dier in het water was beland, is niet duidelijk.

In eerste instantie kwam alleen de dierenambulance ter plaatse, maar zij kregen het dier niet uit het water. Daarop werd besloten de brandweer te bellen; zij konden met duikers hulp bieden.

De uitgeputte ree werd door de duikers richting een hoek van bij Sluis 0 geleid, daar werd het op het droge getild.

Inmiddels is de ree volgens de dierenambulance in Den Bosch weer uitgezet in het bos, schrijft Omroep Brabant.