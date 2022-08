Premium Het beste van De Telegraaf

Champagnedruiven vroeg van de ranken: ’De wijnen zullen anders worden’

In midden-Frankrijk worden de druiven al geplukt. Ⓒ foto ANP / AFP

MAREUIL-SUR-AY - Van onze redactie buitenland De druiven voor de champagne worden nu al geplukt. Dat is uitzonderlijk vroeg in het jaar, want normaliter begint de druivenpluk voor de bubbelwijn uit Noord-Frankrijk pas in september. „We moeten de wijnbouw veranderen.”