’Nieuw virus’ gevonden in China: 35 voornamelijk boeren besmet

In het oosten van China zijn 35 mensen besmet geraakt met een nieuw virus. Het Langya-virus zou zijn overgesprongen van spitsmuizen op mensen en is familie van het dodelijke hendravirus. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een publicatie in het gezaghebbende New England Journal of Medicine.