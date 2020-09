Haarlok vermoorde president Lincoln levert 68 mille op

De directeur van de Posterijen in Lexington, Kentucky was aanwezig bij de autopsie en rolde, omdat hij zo snel niets anders kon vinden, het kleinood met bloedspetters en al in een telegram. Dat was naar hem gestuurd door een assistent, daags voordat de zestiende president van de VS in Ford’s Theatre in Washington werd doodgeschoten. „Hair of A. Lincoln”, schreef Todd er nog haastig met potlood bij.

De opbrengst was iets meer dan waarop het veilinghuis RR Auction maximaal had gehoopt, 75.000 dollar. Het bieden begon op 10.000 dollar. Over de koper zijn geen mededelingen gedaan.