Onduidelijkheid over stemcodes CDA: konden niet-leden ook stemmen?

CDA-leden kegen zo’n stemcode, maar er blijken codes te zijn verstrekt aan mensen die helemaal geen lid zijn. De vraag is nu wat er met die codes is gebeurd en waarom ze niet zijn vernietigd.

„Het staat ook niet in het verslag van de notaris”, zegt een nauw betrokkene over de omissie met de stemcodes. „Dat is natuurlijk niet goed. Dit blijft dooretteren. We moeten nu alles boven tafel tillen. Ook alle info over het ict-systeem moet openbaar worden gemaakt, ook de broncodes.”