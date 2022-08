Grote heidebrand in Hoge Hexel onder controle

Rond vijf uur op vrijdagochtend meldde de brandweer de brand te hebben opgeschaald naar zeer grote brand in verband met de slechte bereikbaarheid van het gebied. De opgeroepen eenheden hebben zich vervolgens over de rand van het gebied verplaatst, zodat de brand zich niet verder kon uitbreiden. Een speciaal team dat gespecialiseerd is in natuurbestrijding, arriveerde later om de smeulende resten in het gebied te doven.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ News United

Nablussen

Inmiddels is bijna al het vuur gedoofd. De brandweer verwacht nog zo’n twee uur bezig te zijn met het nablussen van de laatste smeulende resten.

De Brandweerkorpsen van Hellendoorn, Nijverdal, Holten, Wierden, Delden, Den Ham, Rijssen, Enter, Borne en Raalte zijn opgeroepen om te helpen met blussen, meldt de Tubantia.