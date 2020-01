Hond aan steen vastgebonden en in Engelse rivier gedumpt

Volgens de dierenarts is de hond negen jaar oud. Ⓒ Nottinghamshire Police

Farndon - Een herdershond is in het Engelse Farndon van de verdrinkingsdood gered door een voorbijganger. Er was een grote steen in een tas gestopt en aan de viervoeter vastgebonden voor de hond in het water van de Trent belandde, zo schrijft de politie op Twitter. Agenten van Nottinghamshire spreken van een ’lage en duivelse’ streek.