Rel om kat in België: moet Lee een spuitje krijgen?

Selena nam het katje mee uit Cuzco, waarvandaan ze gerepatrieerd werd vanwege de coronacrisis. „Ze was op dat moment in het bezit van een kat die ze adopteerde in een lokaal kattencafé. Zo’n café vangt gevonden katten op waar geen voorgeschiedenis van bekend is en waarbij niet kan worden uitgesloten of ze in contact zijn geweest met het rabiësvirus”, zo laat een woordvoerster van het FAVV aan Het Nieuwsblad weten.

Ondergedoken

Eind maart had Selena toestemming gevraagd om de kitten mee naar België te nemen, maar die kreeg ze niet. Lee werd gevaccineerd tegen hondsdolheid, maar zou daarna drie maanden in quarantaine moeten blijven en dat is niet gebeurd. België is sinds 2001 officieel vrij van rabiës, een ziekte die dodelijk is voor mensen. „Als we dat zo willen houden, moeten we de maatregelen en richtlijnen die bestaan strikt volgen. Zonder uitzonderingen. En ja, dan moeten er soms moeilijke beslissingen worden genomen. Maar het is de enige manier”, zo laat professor Patrick Soentjes van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen weten.

Ⓒ Facebook

Afgelopen week viel de FAVV het huis van Selena binnen op zoek naar Lee, maar zowel kat als baasje zitten ondergedoken. „Ik ben niet meer thuis nu en ben ook niet bij de kat. Ik word wat paranoïde en post dus even niets meer op sociale media. Ik vrees dat ze mij met de huidige technologie anders makkelijk kunnen traceren. Zolang er geen aanhoudingsbevel is tegen mij en er geen beslissing op papier staat over een quarantaine of een compromis voor de kat, blijf ik weg.”

Petitie

Inmiddels is er een petitie gestart om Lee in leven te houden. Tienduizenden mensen ondertekenden die al. En ook minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft zich met de zaak bemoeid. Hij heeft in een brief laten weten dat hij vindt dat de kat niet gestraft moet worden voor de acties van z’n baasje.

De woordvoerster van FAVV heeft intussen aangifte bij de politie gedaan; zij wordt met de dood bedreigd. Haar huis wordt door agenten in de gaten gehouden.

Over twee weken volgt een rechtszaak en zal het lot van Lee beslecht worden. „Elke dag dat Lee in leven blijft, is een dag gewonnen”, aldus Selena.